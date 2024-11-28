Фаворитом виборів президента Грузії став колишній футболіст "Манчестер Сіті"

Колишній гравець київського "Динамо", а нині мер Тбілісі Каха Каладзе може втратити статус спортсмена з найбільшим злетом в грузинській політиці - адже його колишній колега по цеху, найвірогідніше, стане президентом країни.

Як пише The Guardian, керівна партія "Грузинська мрія" вирішила висунути кандидатуру ексфутболіста Михаїла Кавелашвілі на посаду глави держави.

Кавелашвілі мав успішну кар'єру форварда у 90-х та на початку "нульових" і навіть пограв за англійський "Манчестер Сіті", після чого тривалий час виступав в чемпіонаті Швейцарії. У нього 46 ігор та 9 голів за національну збірну Грузії.

У 2016 році він був обраний до парламенту за списками "Грузинської мрії", а пізніше заснував і власний політичний рух "Влада народу", який веде активну антизахідну риторику.

Президент у Грузії не має широких повноважень, а цьогоріч ще й вперше буде обраний не на загальнонаціональній основі, а спеціально створеною виборчою колегією. Перемога провладного кандидата практично гарантована.