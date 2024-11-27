Рятувальники знайшли п'ятьох вцілілих пасажирів затонулого корабля у Червоному морі
Рятувальники знайшли п'ятьох вцілілих пасажирів затонулого корабля у Червоному морі
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
​Як написати правильну історію України
​Як написати правильну історію України
Reuters:​ "Газпром" готується припинити транзит газу через Україну в ЄС у 2025
Reuters:​ "Газпром" готується припинити транзит газу через Україну в ЄС у 2025
НСЗУ розповіла, де в Києві та області роблять жінкам забагато кесарських розтинів
НСЗУ розповіла, де в Києві та області роблять жінкам забагато кесарських розтинів
У Житомирі затримали агентів Росії, які підірвали вибухівку біля відділку поліції. Серед затриманих – неповнолітні
У Житомирі затримали агентів Росії, які підірвали вибухівку біля відділку поліції. Серед затриманих – неповнолітні
У Києві внаслідок атаки "шахедів" є постраждалі та руйнування
У Києві внаслідок атаки "шахедів" є постраждалі та руйнування
Парламент Британії попередньо погодив закон про заборону куріння
Парламент Британії попередньо погодив закон про заборону куріння
Співробітник СБУ отримав 10 років тюрми за хабар в 60 тисяч доларів
Співробітник СБУ отримав 10 років тюрми за хабар в 60 тисяч доларів
ГоловнаСвіт

Reuters: США можуть продати Ізраїлю зброю на 680 млн доларів

Пакет зброї включає тисячі комплектів боєприпасів прямого нападу (JDAM) і сотні бомб малого діаметру.

Reuters: США можуть продати Ізраїлю зброю на 680 млн доларів
Авіабомба з комплектом JDAM
Фото: mil.in.ua

Адміністрація президента Джо Байдена просуває пакет із продажу зброї Ізраїлю на суму 680 млн доларів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власне джерело.

Пакет зброї включає тисячі комплектів боєприпасів прямого нападу (JDAM) і сотні бомб малого діаметру.

Над пакетом працювали кілька місяців, його вперше передали на розгляд комітетів Конгресу у вересні, а потім передали на розгляд у жовтні.

Цей пакет став наступним після продажу Ізраїлю винищувачів та іншої військової техніки на 20 млрд доларів у серпні.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав необхідність поповнення запасів зброї однією з причин припинення вогню. 

"І я кажу це відкрито, ні для кого не секрет, що були великі затримки з поставками зброї та боєприпасів. Ці затримки найближчим часом будуть вирішені", - сказав Нетаньяху.

Хоча представник Держдепартаменту відмовився підтвердити продаж, він зауважив, що підтримка США безпеки Ізраїлю була “неухильною” проти всіх загроз з боку Ірану. Водночас, додав він, Ізраїль має моральний обов’язок захищати цивільне населення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies