Reuters: США можуть продати Ізраїлю зброю на 680 млн доларів

Адміністрація президента Джо Байдена просуває пакет із продажу зброї Ізраїлю на суму 680 млн доларів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власне джерело.

Пакет зброї включає тисячі комплектів боєприпасів прямого нападу (JDAM) і сотні бомб малого діаметру.

Над пакетом працювали кілька місяців, його вперше передали на розгляд комітетів Конгресу у вересні, а потім передали на розгляд у жовтні.

Цей пакет став наступним після продажу Ізраїлю винищувачів та іншої військової техніки на 20 млрд доларів у серпні.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав необхідність поповнення запасів зброї однією з причин припинення вогню.

"І я кажу це відкрито, ні для кого не секрет, що були великі затримки з поставками зброї та боєприпасів. Ці затримки найближчим часом будуть вирішені", - сказав Нетаньяху.

Хоча представник Держдепартаменту відмовився підтвердити продаж, він зауважив, що підтримка США безпеки Ізраїлю була “неухильною” проти всіх загроз з боку Ірану. Водночас, додав він, Ізраїль має моральний обов’язок захищати цивільне населення.