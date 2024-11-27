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WSJ: Білий дім тисне на Україну щодо мобілізації 18-річних

Деякі партнери в Європі також занепокоєні нестачею військових в Україні.

WSJ: Білий дім тисне на Україну щодо мобілізації 18-річних
Білий дім тисне на Україну щодо мобілізації 18-річних
Фото: Britannica

Адміністрація президента Байдена закликає Україну почати мобілізацію чоловіків віком від 18 років, щоб швидко збільшити чисельність ЗСУ.

Про це повідомляє AP з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Байдена. 

Як повідомив чиновник, “чиста математика” ситуації в Україні зараз полягає в тому, що їй потрібно більше військ для боротьби.

Він зазначив, що українське керівництво говорить про потребу в 160 тис. додаткових військовослужбовців, але адміністрація США вважає, що ймовірно, їх знадобиться більше.

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Крім того, європейські чиновники повідомляють на умовах анонімності, що Володимир Зеленський також чує занепокоєння від союзників в інших західних столицях тим, що Україна має проблему з кількістю військ, а не з озброєнням.

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