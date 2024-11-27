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Росіяни вкотре атакували Херсон та передмістя, двоє поранених

Медики надали постраждалим необхідну допомогу.

Росіяни вкотре атакували Херсон та передмістя, двоє поранених
Фото: Google Maps

Під обстріли російської армії потрапили мешканець Херсона і жінка з Антонівки. Росіяни атакували цивільних з дронів. 

Про це повідомляють у Херсонській ОВА.

"У Дніпровському районі Херсона внаслідок скидання вибухівки з БПЛА постраждав 47-річний чоловік. У нього - мінно-вибухова травма та осколкові поранення рук. В Антонівці через атаку російського безпілотника вибухову травму та струс головного мозку отримала 67-річна жінка", — йдеться в повідомленні.

Медики надали постраждалим необхідну допомогу. Подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно.

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