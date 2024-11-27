Росіяни вкотре атакували Херсон та передмістя, двоє поранених

Під обстріли російської армії потрапили мешканець Херсона і жінка з Антонівки. Росіяни атакували цивільних з дронів.

Про це повідомляють у Херсонській ОВА.

"У Дніпровському районі Херсона внаслідок скидання вибухівки з БПЛА постраждав 47-річний чоловік. У нього - мінно-вибухова травма та осколкові поранення рук. В Антонівці через атаку російського безпілотника вибухову травму та струс головного мозку отримала 67-річна жінка", — йдеться в повідомленні.

Медики надали постраждалим необхідну допомогу. Подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно.