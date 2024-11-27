Росіяни проводять жорстку фільтрацію серед вірян інших конфесій на окупованих територіях

Цього разу під тиском перебувають віруючі мусульмани.

У тимчасово окупованому Донецьку росіяни проводять жорстку фільтрацію серед місцевих вірян інших конфесій.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Усе традиційно відбувається під приводом виявлення мігрантів, які нібито незаконно перебувають на території псевдореспубліки. Насправді окупанти розпочали цинічне переслідування вірян не “скрєпних” конфесій. Цього разу під тиском перебувають віруючі мусульмани", — ідеться у повідомленні.

Однак методи боротьби з "інаковірними" у росіян виходять за рамки людського розуміння. Нещодавно у тимчасово окупованому Луганську росіяни примусово помістили у психіатричну лікарню представників свідків Єгови.

За даними Європейської асоціації "Свідків Єгови", за останні 7 років у Криму зазнали кримінального переслідування за віру 30 вірян.