15 років тюрми отримав заочно архимандрит УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Херсона до Росії
15 років тюрми отримав заочно архимандрит УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Херсона до Росії
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
Росіяни розстріляли п'ятьох полонених у Донецькій області
Росіяни розстріляли п'ятьох полонених у Донецькій області
TikTok проти гречки: несподівані результати першого туру виборів президента Румунії
TikTok проти гречки: несподівані результати першого туру виборів президента Румунії
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
​Дональд Трамп і монобільшість по-американськи
​Дональд Трамп і монобільшість по-американськи
Претендент на шахову корону, який змітає все на своєму шляху, чи чемпіон-невдаха — хто переможе?
Претендент на шахову корону, який змітає все на своєму шляху, чи чемпіон-невдаха — хто переможе?
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
ГоловнаСуспільствоЖиття

Росіяни проводять жорстку фільтрацію серед вірян інших конфесій на окупованих територіях

Цього разу під тиском перебувають віруючі мусульмани. 

Росіяни проводять жорстку фільтрацію серед вірян інших конфесій на окупованих територіях
Фото: Центр національного спротиву

У тимчасово окупованому Донецьку росіяни проводять жорстку фільтрацію серед місцевих вірян інших конфесій.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Усе традиційно відбувається під приводом виявлення мігрантів, які нібито незаконно перебувають на території псевдореспубліки. Насправді окупанти розпочали цинічне переслідування вірян не “скрєпних” конфесій. Цього разу під тиском перебувають віруючі мусульмани", — ідеться у повідомленні. 

Однак методи боротьби з "інаковірними" у росіян виходять за рамки людського розуміння. Нещодавно у тимчасово окупованому Луганську росіяни примусово помістили у психіатричну лікарню представників свідків Єгови.

За даними Європейської асоціації "Свідків Єгови", за останні 7 років у Криму зазнали кримінального переслідування за віру 30 вірян.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies