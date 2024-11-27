Ракетні удари по Києву: російському генералу Кобилашу повідомили чергову підозру

За наказом Кобилаша 26 червня 2022 року ракетами вдарили у Києві по багатоквартирному будинку ЖК “Львівський квартал”, а 8 липня 2024 року – по лікарні “Охматдит”.

Повідомлено про підозру командувачу дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил ЗС РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. З відкритих джерел відомо, що йдеться про Сергія Кобилаша.

За даними слідства, за наказом підозрюваного 26 червня 2022 року ворог завдав ракетних ударів по цивільному населенню столиці. Стратегічні крилаті ракети повітряного базування Х-101 влучили по багатоквартирному будинку ЖК «Львівський квартал».

Тоді в результаті обстрілу загинув чоловік та постраждали ще троє людей, серед яких 7-річна дівчинка. Повністю було зруйновано та пошкоджено значну кількість квартир та нежитлових приміщень, знищено і пошкоджено припарковані автомобілі.

Згодом цей генерал-лейтенант давав наказ здійснити ракетний удар по медичному корпусу Національної дитячої лікарні Охматдит у Києві 8 липня 2024 року. За цим фактом йому також повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.