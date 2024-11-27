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Росіяни атакували дроном авто, яке везло хліб до прифронтових громад Запорізької області

Водія госпіталізували. 

Росіяни атакували дроном авто, яке везло хліб до прифронтових громад Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА у Telegram

Російська армія атакувала автомобіль, що віз хліб у прифронтові села Запорізької області.

Водій отримав поранення, його довелося госпіталізувати. Про це повідомила Запорізька ОВА. 

"росія продовжує цинічно полювати на мешканців прифронтових територій", – йдеться у повідомленні. 

Атаку ворог провів FPV-дроном. 

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