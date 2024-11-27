Росіяни атакували дроном авто, яке везло хліб до прифронтових громад Запорізької області

Російська армія атакувала автомобіль, що віз хліб у прифронтові села Запорізької області.
Водій отримав поранення, його довелося госпіталізувати. Про це повідомила Запорізька ОВА.
"росія продовжує цинічно полювати на мешканців прифронтових територій", – йдеться у повідомленні.
Атаку ворог провів FPV-дроном.
- Днями росіяни вдарили FPV-дроном по місцю видачі гуманітарної допомоги в одному з сіл Миколаївської області – в Солончаках. Поранення отримали і люди, які прийшли за допомогою, і працівники гуманітарної місії. Один чоловік від отриманих поранень загинув.