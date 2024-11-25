У Миколаївській області росіяни атакували з дрона людей, які отримували гуманітарну допомогу

Росіяни атакували мешканців Миколаївської області під час роздачі їм гуманітарної допомоги. У населеному пункті Солончаки вони вдарили FPV-дроном по людях.
Поранені п'ятеро – і представники гуманітарної місії, і місцеві мешканці. Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.
"Всі поранені доставлені в лікарню. Двоє чоловіків та жінка у стані середньої тяжкості, двоє чоловіків - у важкому стані. Надається вся необхідна медична допомога", – сказав він.
- Росія не вперше підло б'є по скупченнях цивільних під час отримання гуманітарної допомоги або у чергах по воду чи їжу. Вона неодноразово проводила такі удари, зокрема в Чернігівській і Херсонській областях.