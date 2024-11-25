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Розпочався перший етап запуску Єдиного держреєстру домашніх тварин

На платформі "Дія.Engine" зберігатимуться дані про котів, собак і тхорів.

Розпочався перший етап запуску Єдиного держреєстру домашніх тварин
Фото: pixabay

В Україні стартував перший етап запуску Єдиного державного реєстру домашніх тварин.

Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль.

"Єдиний державний реєстр домашніх тварин - це державний реєстр на платформі "Дія.Engine". Тут зберігатимуться дані про котів, собак і тхорів: прізвисько та опис тварини, інформація про вакцинацію та біостерилізацію, контакти власників або утримувачів, а також інші суттєві для здоров'я тварин дані", - зазначив міністр.

Він нагадав, що мета реєстру - допомогти ефективніше запобігати поширенню небезпечних хвороб, гармонізувати з європейським українське законодавство з поводження з тваринами, формувати культуру відповідальних власників, які належно піклуються про своїх улюбленців.

Реєстр буде запроваджено у два етапи. На першому Мінагрополітики зосередиться на залученні ветеринарних клінік і лікарів до роботи з платформою.

Ветлікарі мають подати заявку до Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Для цього керівник закладу ветеринарної медицини заповнює заяву в кабінеті в Реєстрі. Держпродспоживслужба протягом 10 робочих днів перевіряє надані дані, погоджує або відхиляє заяву та надсилає повідомлення про результат розгляду на електронну пошту заявника.

Після підтвердження авторизації керівник ветеринарної установи зможе внести до Реєстру дані про ветеринарних лікарів, які безпосередньо реєструватимуть тварин. Після цього ветлікарі-агенти з реєстрації мають зайти у свої кабінети в Реєстрі та дозаповнити дані про себе.

Ознайомитись із повною інформацією про Реєстр можна на офіційному сайті vet.pet.gov.ua.

Після авторизації ветеринарна установа з офіційним стартом другого етапу запуску Реєстру буде готова розпочати реєстрацію домашніх тварин. Про кампанію з реєстрації тварин буде оголошено додатково.

  • Єдиний державний реєстр домашніх тварин - це спільний проєкт Міністерства аграрної політики та продовольства України, Держпродспоживслужби та Міністерства цифрової трансформації.
  • Про цю ініціативу заговорили ще у грудні минулого року. Тоді Кабінет міністрів прийняв Постанову про запуск проєкту з запровадження ідентифікації та реєстрації домашніх тварин.
  • На початку листопада того ж року уряд розпорядився створити Єдиний державний реєстр домашніх тварин. Повідомлялося, що в ньому міститиметься інформація про кількість тварин та їх місце перебування, опис тварини, наявність вакцинації та стерилізації, ідентифікаційні дані, дані ветеринарного паспорта та відомості про власника/утримувача.
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