​У Дії" з’явиться опція отримання та продовження дозволів на володіння зброєю

У застосунку "Дія" з’явиться опція отримання та продовження дозволів на володіння зброєю.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий в інтерв’ю "Дзеркалу тижня".
Він нагадав, що з червня 2023 року діє Єдиний реєстр зброї та електронний кабінет власника зброї. Це суттєво спростило для громадян подачу документів на отримання чи продовження дозволів.
Раніше МВС провело опитування серед користувачів електронного кабінету, яке показало, що громадяни хочуть бачити у його функціоналі мапи тирів та стрільбищ, майстерень з ремонту зброї, магазини зброї.
"Є високий попит на продовження цифровізації послуг, а тому це наш беззаперечний пріоритет у всій системі органів МВС, визначений Міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком", - зазначив Драп’ятий.
Легалізація зброї в Україні
- У 2019 році, електронна петиція до президента Володимира Зеленського з вимогою законодавчо затвердити право громадян України на самозахист зі зброєю зібрала 25 тисяч підписів. Однак, він її відхилив.
- У 2015 році таку петицію за легалізацію зброї скерували президенту Петрові Порошенку, але це теж не дало результату. Порошенко поясняв, що він проти легалізації зброї і за ускладнення процедури її реєстрації. Пізніше Зеленський теж заявив, що він проти легалізації зброї у країні, що перебуває у стані війни.
- У березні 2021 року Рада відмовилася ухвалювати законопроєкти про легалізацію зброї. Депутати також не підтримали рішення відправити документи на доопрацювання. Того ж року Нацполіція розформувала службу, яка видавала дозволи на зброю. Рішення було ухвалене у зв’язку з тим, що працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції виявили корупційну схему видачі дозволів на придбання, зберігання та носіння дозволених видів зброї. Понад дві тисячі дозволів, що були видані з порушеннями, анулюють, а зброю вилучать.
- У травні 2022 року в "Дії" запустили опитування щодо вільного володіння зброєю, аби продовжити роботу над законопроєктом. Тодішній міністр оборони Олексій Резніков говорив, що Україні потрібна "не тільки лібералізація, але й легалізація обігу зброї". Так він відреагував на опитування.
- За день до повномасштабного вторгнення Росії, 23 лютого 2022 року, Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про право на володіння цивільною зброєю. Він визначає питання субʼєктів, типів зброї, боєприпасів, варіантів релоаду зброї, питання Єдиного реєстру зброї і його ведення органами МВС. Повідомлялося, що документ буде доопрацьовано до другого читання.
- 23 червня 2023 року запрацював Єдиний реєстр зброї.