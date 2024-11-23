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​Поліція відкрила цьогоріч 4700 кримінальних проваджень за незаконне поводження зі зброєю

Динаміка негативна, кажуть у МВС – щороку росте кількість випадків вилучення зброї.

​Поліція відкрила цьогоріч 4700 кримінальних проваджень за незаконне поводження зі зброєю
Трофейна зброя

У 2024 році правоохоронці розпочали 4700 кримінальних проваджень за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Таку цифру озвучив журналістам заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий, передає пресслужба МВС.

Із цієї кількості підозри вручили у 3797 випадках, а 3212 справ уже направлені до суду

Правоохоронці спостерігають негативну динаміку: якщо у 2019 році вилучили 100 одиниць автоматичної зброї, то, наприклад, у 2023-му – 1567.

 Найбільшу кількість незаконної зброї вилучають у регіонах, які межують з районами ведення бойових дій. 

Також поліцейські документують торговців зброєю та злочинні організації, виявляють канали розповсюдження зброї та вилучають її з обігу. Лише за 10 місяців цього року вилучили 569 одиниць зброї, 1,5 тисячі гранат та майже 200 кг вибухівки. 

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