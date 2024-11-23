Зеленський: Ми повинні говорити світові правду про геноцид проти українців

У четверту суботу листопада в Україні вшановують пам'ять жертв Голодоморів.

Президент України Володимир Зеленський вшанував жертв Голодоморів заявив та заявив про необхідність розповідати світовій спільноті правду про геноцид проти українців.

Про це Президент написав у соцмережах.

"Наш обов'язок — пам'ятати, згадувати і говорити світові правду про жорстокий злочин, про геноцид, який було скоєно проти українців", — ідеться в повідомленні.

Фото: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

У четверту суботу листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів.

"У 1921, 1922 й 1923-му. У 1946-му й 1947-му. І в найстрашніші 1932 і 1933 роки, коли свідомо створений режимом голод забрав мільйони життів наших людей", — зазначив Зеленський.

23 листопада в Україні вшановують пам'ять жерт Голодоморів та 91-ші роковини Голодомору 1932-1933 років.