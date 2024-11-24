МВА: Росія посилює обстріли Слов'янська на Донеччині

Російська армія посилила обстріли міста Слов'янськ на Донеччині, зокрема, окупанти застосовують авіабомби.

Про це в ефірі "Суспільного" заявив очільник Слов'янської МВА Вадим Лях.

"Як правило, це не одна бомба, їх декілька прилітає за раз. Проблема в тому, що сигналом тривоги, який звучить, попередити про приліт КАБів дуже важко, бо вони короткий час в небі знаходиться. Ворожа авіація працює як по лінію фронту, так і по наших містах", — зазначає начальник адміністрації.

Відомо, що цього тижня ворог збільшив кількість обстрілів по місту, були загиблі серед цивільних. Деякі мікрорайони Слов'янська були без електрики впродовж 15-20 годин в результаті пошкоджень високовольтних мереж, які поза містом.