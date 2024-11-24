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За тиждень РФ застосувала проти України понад 800 КАБів та 460 "шахедів"

Також ворог випустив 20 ракет різного типу.

За тиждень РФ застосувала проти України понад 800 КАБів та 460 "шахедів"
Наслідки удару
Фото: ДСНС України в Telegram

Упродовж тижня Росія застосувала проти України понад 800 авіабомб, близько 460 ударних дронів та понад 20 ракет різного типу. 

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

"Сигнал повітряної тривоги цього тижня лунав майже щодня по всій Україні. Лише цієї ночі нашим силам ППО вдалося збити близько 50 ударних дронів. Протягом тижня Росія застосувала більш ніж 800 керованих авіаційних бомб, близько 460 ударних дронів та понад 20 ракет різних типів проти України й наших людей", — зазначає Зеленський.

Президент наголошує, "Україна не є полігоном для випробування зброї. Україна – суверенна та незалежна держава. Але Росія досі продовжує свої намагання знищити наших людей, посіяти страх та паніку, послабити нас". 

Володимир Зеленський висловив вдячність всім, хто підтримує Україну, водночас наголошуючи, "потрібно більше ППО, і ми працюємо над цим із партнерами. Украй важливо зміцнити захист нашого неба". 

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