Армія РФ за добу пошкодила житлові будинки на Херсонщині, є постраждалі

Внслідок російських обстрілів постраждала одна людина.

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авіаудари по Херсонщині

Упродовж доби російська армія атакувала шість населених пунктів Херсонської області. Постраждала одна людина.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Білозерка, Михайлівка, Гончарне, Микільське та Томина Балка.

"російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 2 приватні будинки", — ідеться у повідомленні.

Через російську агресію 1 людина дістала поранення.