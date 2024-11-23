Зеленський заявив, що підтримує перехід на корпусну систему в ЗСУ, якщо це зменшить бюрократію

Президент Володимир Зеленський заявив, що, якщо корпусна система управління в ЗСУ зменшить бюрократію, її треба впроваджувати.
Про це він сказав під час зустрічі з представниками ЗМІ в межах Третьої міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine, передає пресслужба Офісу президента.
“Це вирішувати військовим. Якщо корпусна система, яку вони пропонують на сьогодні, зменшить відстань між генералом та солдатом, якщо бюрократичність ця зменшиться, нехай роблять так, щоб її зменшити”, – зазначив глава держави.
Президент наголосив, що зараз стоїть завдання зменшити бюрократію в армії. Зокрема, цим має опікуватися Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
“Офіцер має бачити солдата. Генерал, який не був в окопі, для мене особисто не генерал. Незважаючи на досвід. За всієї поваги. Сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї, в окопі”, – зазначив Зеленський.
За його словами, треба не лише говорити про проблемні питання на Ставці або в командних штабах, а й безпосередньо спілкуватись із солдатами.
“Тому Сирський постійно на фронті, постійно їздить. Ми щоденно, двічі на день, спілкуємося з ним. У нього ранкова і вечірня доповідь. Але все одно цього замало. Генерали мають бути в окопах. Ось така війна. Моральний стан військового – найважливіше”, – наголосив президент.
- Раніше Укрінформ із посиланням на джерела у Збройних Силах повідомив, що ЗСУ планують перейти з бригадної на корпусну систему. Очікується, що така система дозволить суттєво зекономити людський та матеріальний ресурс.
- Критика бригадної структури ЗСУ має кілька аспектів. Одна з основних проблем: українські бригади часто не воюють повним складом, а їхні батальйони відправляються на різні напрямки, що призводить до втрати координації.
- Деякі західні експерти, такі як Том Купер і Дональд Гілл, вважають, що Україні варто перейти від бригадної до дивізійної структури, яка краще підходить для ведення бойових дій проти такого супротивника, як Росія. Вони зазначають, що дивізії можуть забезпечити кращу маневреність і координацію на полі бою.