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Зеленський заявив, що Україна готова ділитися з країнами Африки досвідом знищення "вагнерівців"

“Ми знаємо, як їх знищувати. Є відповідний досвід".

Зеленський заявив, що Україна готова ділитися з країнами Африки досвідом знищення "вагнерівців"
Зеленський під час спілкування зі ЗМІ
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова ділитися з країнами Африки технологіями у сфері безпеки, такими як дрони, а також технологіями та досвідом протидії російській дезінформації та тиску, зокрема, найманців-"вагнерівців". 

Про це він сказав на третій Міжнародній конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine у суботу в Києві, передає Інтерфакс-Україна. 

"Ми знаємо, хто такі "вагнерівці". Ми знаємо, як з ними боротися. Ми знаємо, як їх знищувати. Це свідчить про те, що є відповідний досвід", – сказав він, відповідаючи на запитання журналіста із Сенегалу.

Зеленський нагадав, що військові з України були представлені в різних місіях у країнах Африканського континенту, і вона "може інвестувати з погляду контингенту" з огляду на досвід сьогоднішньої української армії – це інший досвід.

Президент додав, що інтерес для африканських країн мають становити безпекові технології, які розроблені та використовуються сьогодні в Україні, як-от повітряні та морські дрони.

"Не треба чекати війни. Будь-яких агресорів, які навіть подумки налаштовані до окупації або недружніх кроків в іншу країну, буде зупиняти те, що у вас є такі підходящі технології", – зазначив Зеленський.

За його словами, Україна також може допомогти в боротьбі з дезінформацією і з кіберзахистом, оскільки була об'єктом тисяч кібератак, зокрема на банківську систему, зв'язок.

"Не можна просто з України боротися з дезінформацією. Ми повинні бути присутніми у вас, а ваші країни, ваші лідери повинні бути відкриті для цього. Ми готові працювати проти російської дезінформації. Будь-якої дезінформації. Просто давати суспільству Африки правду, а вони нехай самі обирають, на якому вони боці, тому що вони вільні люди", – пояснив президент.

На думку Зеленського, у країн Африки буде багато проблем через російський вплив як на континенті, так і на ринках.

З досвіду України він закликав ставити на перше місце питання безпеки та незалежності, а не вигоди від дешевших ресурсів навіть в умовах економічних проблем.

"Коли ваша країна почне руйнуватися, коли ваші діти... у цей момент неважливо, яка ціна на енергію, яка ціна на бензин у вашій країні. Повірте нам: це так важливо до війни, і це ніщо під час війни, тільки якщо ви це дозволите. Це цінність, цінність кожної нації, кожної країни", – наголосив президент України.

Серед інших напрямів співпраці він назвав гарантування продовольчої безпеки, освіту, видобуток корисних копалин, цифровізацію та додаток "Дія".

"Усі ці речі ми можемо запропонувати з радістю", – заявив Зеленський.

  • Нещодавно у Малі "Аль-Каїда" розстріляла колону ПВК "Вагнер". Джихадисти кажуть, що вбили як мінімум сімох терористів “Вагнера” і підірвали два автомобілі.
  • Влітку повстанці туареги у Малі заявили про 84 знищених вагнерівців. 
  • Після розгрому російських найманців повстанці туареги зробили фотографію з українським прапором. Світлину опублікувало видання Kyiv Post, її автентичність підтвердили джерела УП в силах оборони і безпеки. 
  • Представник Головного управління міністерства оборони Андрій Юсов згодом сказав, що "повстанці отримали необхідну інформацію і не лише інформацію, яка дозволила провести успішну воєнну операцію проти російських воєнних злочинців". 
  • Щодо ситуації в Малі, то, як відомо, у 2021 році стався новий держпереворот, у результаті якого військові схопили тимчасового президента та прем'єра і перевезли їх на військову базу. Відтоді політика країни сконцентрована на допомозі від Росії. Російські найманці допомагають місцевим воєнізованим угрупованням з навчанням і беруть участь у боях.
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