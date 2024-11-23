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Зовнішня розвідка оприлюднила документи КДБ, що свідчать про стеження за діаспорою, яка розповідала про голод в Україні

Також КДБ слідкувало за іноземцями, які приїждджали в СРСР і цікавилися темою Голодомору.

Зовнішня розвідка оприлюднила документи КДБ, що свідчать про стеження за діаспорою, яка розповідала про голод в Україні
документи КДБ, що стосуються теми Голодомору в Україні
Фото: Служба зовнішньої розвідки України

Служба зовнішньої розвідки України оприлюднила низку документів з архівних фондів, які свідчать про стеження за представниками української діаспори, яка намагалася розповісти світові про голод 1932–1933 років у нашій державі.

Про це йдеться на сайті СЗР.

У циркулярах і вказівках з Києва до обласних управлінь КДБ ішлося про те, які необхідно вжити заходи «для протидії ворожим акціям закордонних наццентрів».

Росія збирала інформацію про роботу в цьому напрямі українських емігрантських організацій, таких як Світовий конгрес вільних українців, Український конгресовий комітет Америки, Комітет українців Канади, Союз українців у Великій Британії, Державний центр УНР в екзилі, ОУН. 

Москва давала завдання своїм агентам стежити за іноземцями, які приїжджали в УРСР, щоб виявити, чи цікавляться вони темою Голодомору.

«Тих, хто проявляв підвищений інтерес, брати в активну оперативну розробку, а під час виїзду з СРСР піддавати ретельному митному догляду, щоб не провезли якісь матеріали, списки, документи, світлини. Так само націлювали контролерів оперативно-технічних підрозділів виявляти спроби передавання лініями міжнародного телефонного зв'язку подібних відомостей», - повідомила зовнішня розвідка.

  • В Україні кожної четвертої суботи листопада відзначають День пам'яті жертв голодоморів та 91 роковини Голодомору 1932-1933 років. О 16:00 проводять загальнонаціональну хвилину мовчання та акцію "Запали свічку".
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