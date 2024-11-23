Зовнішня розвідка оприлюднила документи КДБ, що свідчать про стеження за діаспорою, яка розповідала про голод в Україні

Служба зовнішньої розвідки України оприлюднила низку документів з архівних фондів, які свідчать про стеження за представниками української діаспори, яка намагалася розповісти світові про голод 1932–1933 років у нашій державі.
Про це йдеться на сайті СЗР.
У циркулярах і вказівках з Києва до обласних управлінь КДБ ішлося про те, які необхідно вжити заходи «для протидії ворожим акціям закордонних наццентрів».
Росія збирала інформацію про роботу в цьому напрямі українських емігрантських організацій, таких як Світовий конгрес вільних українців, Український конгресовий комітет Америки, Комітет українців Канади, Союз українців у Великій Британії, Державний центр УНР в екзилі, ОУН.
Москва давала завдання своїм агентам стежити за іноземцями, які приїжджали в УРСР, щоб виявити, чи цікавляться вони темою Голодомору.
«Тих, хто проявляв підвищений інтерес, брати в активну оперативну розробку, а під час виїзду з СРСР піддавати ретельному митному догляду, щоб не провезли якісь матеріали, списки, документи, світлини. Так само націлювали контролерів оперативно-технічних підрозділів виявляти спроби передавання лініями міжнародного телефонного зв'язку подібних відомостей», - повідомила зовнішня розвідка.
- В Україні кожної четвертої суботи листопада відзначають День пам'яті жертв голодоморів та 91 роковини Голодомору 1932-1933 років. О 16:00 проводять загальнонаціональну хвилину мовчання та акцію "Запали свічку".