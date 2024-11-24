Росіяни влаштовують змагання серед школярів на ТОТ України по управлінню безпілотниками

Окупанти залучабть дітей до роботи на російських об’єктах воєнно-промислового комплексу.

Росіяни влаштували змагання по управлінню безпілотниками серед школярів на ТОТ України. Крім цього, окупанти залучають дітей до роботи на російських об’єктах ВПК.

Про це інформує Центр національного спротиву.

На ТОТ Донеччини росіяни організували конкурс "Повітряний патруль", у якому змагалися школярі у вміннях управляти безпілотниками, в якому переміг десятилітній мешканець тимчасово окупованої Макіївки.

"Повітряний патруль" – це проєкт кремлівського союзу бойових мистецтв та фінансується безпосередньо путіним. Він активно впроваджується у всі навчальні заклади не тільки на Донеччині, а по всіх тимчасово окупованих територіях України", — розповідають у спротиві.

В Росії навчання українських дітей управлінню безпілотними літальними апаратами розглядають як одну з ключових навичок у підготовці до військової служби та участі в майбутньому у війні проти власної країни.

Окупаційна влада активно залучає молодь , зокрема дітей, до своїх мілітарних структур і до роботи на об’єктах воєнно-промислового комплексу.

"Використовуючи цивільних осіб, а особливо дітей, для військових цілей, кремль вкотре демонструє зневажливе ставлення до міжнародних стандартів та прав людини", — наголошують у ЦНС.