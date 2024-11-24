Головний союзник Трампа засудив ідею мирних переговорів між Україною і РФ
Головний союзник Трампа засудив ідею мирних переговорів між Україною і РФ
КМДА звинувачує поліцію у зриві строків відновлення роботи київської ТЕЦ
КМДА звинувачує поліцію у зриві строків відновлення роботи київської ТЕЦ
Reuters: Спецпосланцем Трампа щодо російсько-української війни стане опонент вступу України в НАТО
Reuters: Спецпосланцем Трампа щодо російсько-української війни стане опонент вступу України в НАТО
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
​Міжконтинентальна балістична ракета. Час на Щекавицю?
​Міжконтинентальна балістична ракета. Час на Щекавицю?
Велике фіаско: чому Демократична партія програла вибори у США?
Велике фіаско: чому Демократична партія програла вибори у США?
Про морські справи
Про морські справи
Мінекономіки розповіло, як отримати 1000 гривень "зимової підтримки"
Мінекономіки розповіло, як отримати 1000 гривень "зимової підтримки"
Буданов: РФ готувалась до нового геноциду українців задовго до повномасштабного вторгнення
Буданов: РФ готувалась до нового геноциду українців задовго до повномасштабного вторгнення
ГоловнаСуспільствоВійна

Армія РФ атакувала три райони Донеччини, є пошкодження

Під обстрілами опинилися Покровський, Краматорський та Бахмутський райони.

Армія РФ атакувала три райони Донеччини, є пошкодження
обстріли Донеччини
Фото: Вадим Філашкін

За добу російська армія здійснила обстріли Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Покровську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено господарчу споруду і газогін. Під вогнем опинилася і Гродівська громада.

У Зорі Іллінівської громади Краматорського району пошкоджено 5 об'єктів. Обстріляні околиці Костянтинівської і Лиманської громад.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджено 4 будинки, ще 2 — у Дронівці. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 нежитлові приміщення.

За добу з лінії фронту евакуйовано 120 людей, у тому числі 9 дітей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies