Армія РФ атакувала три райони Донеччини, є пошкодження

Під обстрілами опинилися Покровський, Краматорський та Бахмутський райони.

За добу російська армія здійснила обстріли Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Покровську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено господарчу споруду і газогін. Під вогнем опинилася і Гродівська громада.

У Зорі Іллінівської громади Краматорського району пошкоджено 5 об'єктів. Обстріляні околиці Костянтинівської і Лиманської громад.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджено 4 будинки, ще 2 — у Дронівці. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 нежитлові приміщення.

За добу з лінії фронту евакуйовано 120 людей, у тому числі 9 дітей.