Армія РФ атакувала три райони Донеччини, є пошкодження

За добу російська армія здійснила обстріли Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
У Покровську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено господарчу споруду і газогін. Під вогнем опинилася і Гродівська громада.
У Зорі Іллінівської громади Краматорського району пошкоджено 5 об'єктів. Обстріляні околиці Костянтинівської і Лиманської громад.
У Сіверську Бахмутського району пошкоджено 4 будинки, ще 2 — у Дронівці. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 нежитлові приміщення.
За добу з лінії фронту евакуйовано 120 людей, у тому числі 9 дітей.