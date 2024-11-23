За добу на фронті відбулося 224 бої, найбільше – на Покровському на Курахівському напрямках

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 47 бойових зіткнень, на Покровському – 55.

З початку доби відбулося 224 бойових зіткнення, противник завдав 37 авіаційних ударів із застосуванням 48 КАБ, понад 270 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад дві тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння. Про оперативну ситуацію на фронті станом на 22:00 повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень з російськими загарбниками. Одинадцять атак в районах Вовчанська та Тихого відбили українські воїни, ще дві - тривають.

На Куп’янському напрямку противник 12 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Глушківки, Синьківки, Загризового, Новоплатонівки, Кіндрашівки, Піщаного та Зеленого Гаю.

Сімнадцять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямку Дружелюбівки, Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Новомихайлівки, Чернещини, Копанок, Ямполівки та Тернів. До того ж ворог завдав авіаційних ударів некерованими ракетами по населеному пункту Твердохлібове.

На Сіверському напрямку в районі Білогорівки наші захисники відбили один ворожий штурм.

Завдаючи по населеному пункту Часів Яр авіаційних ударів некерованими ракетами на Краматорському напрямку, противник здійснив три штурми позицій наших захисників.

Активність окупантів проявлялася в районах Ступочок та Часового Яру, всі спроби ворога покращити своє становище були зупинені українськими воїнами.

Завдаючи авіаударів по Торецьку, Нелипівці, Катеринівці та Іванопіллю ворог двічі намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районі населеного пункту Торецьк.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 55 наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Мирноград, Григорівка, Миролюбівка, Даченське, Жовте, Пушкіне, Петрівка та Пустинка. Загалом, 49 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще шість боєзіткнень тривають. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.

За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 167 осіб вбитими та пораненими. Знищено два бронетранспортери, одну бойову машину піхоти, дві одиниці автомобільної техніки. Окрім того, було пошкоджено три бойові машини піхоти противика.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 47 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах Берестків, Дальнього, Романівки, Сонцівки, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Катеринівки та Антонівки. Противник завдав авіаційних ударів керованими авіабомбами по районах Дачного, Романівки та Улаклів. На даному напрямку противник втратив 64 особи вбитими та пораненими. Наші воїни знищили один танк, одну одиницю мототехніки та шість бліндажів, суттєво пошкоджено дві броньовані машини піхоти ворога.

На Времівському напрямку відбулося двадцять п’ять боєзіткнень. Всі ворожі штурми зупинені в районах Великої Новосілки, Новодарівки, Трудового, Сухих Ялів, Роздольного, Костянтинопільського та Рівнопілля.

На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив.

Населені пункти Темирівка та Зелене Поле на Оріхівському напрямку зазнали бомбардувань шістьма керованими авіаційними бомбами.

На Придніпровському напрямку наші воїни п’ять разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.