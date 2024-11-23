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Залужний вважає, що великі прориви на фронті стануть можливі не раніше 2027 року

Втім, за його словами, не факт, що до того часу хтось буде претендувати на війни такого масштабу, зокрема з урахуванням економічної й демографічної ситуації.

Залужний вважає, що великі прориви на фронті стануть можливі не раніше 2027 року
Валерій Залужний
Фото: телеграм / Валерій Залужний

Посол України у Великій Британії та ексголовком ЗСУ Валерій Залужний вважає, що глибокі прориви на фронті зараз неможливі через технічно-еволюційний процес, який має завершитися у 2027 році.

Про це він сказав в інтерв’ю "Українській правді". 

“Сторона, яка наступає, втрачає можливості виконання оперативних завдань. Що це за завдання? Це просування на глибину 150-200 км, як закладено у радянських нормативах. Коли на полі бою почали масово з’являтися роботи, вони унеможливили будь-яке переміщення солдатів на полі бою. Неможливість боротися з роботами привела до того, що з'явився ступор. Ми не могли рухатися на росіян, росіяни, відповідно, не могли так само рухатися”, – сказав Залужний.

Він зазначив, що ця тенденція зберігається і зараз, бо не видно можливості росіян виконувати такі задачі, як, наприклад, за тиждень продавити 150-200 кілометрів.

“За моєю теорією, коли завершиться цей технічно-еволюційний процес, і згодом відбудеться накопичення технологічних матеріалів, можливість для продавлення відновиться. За моїми підрахунками, це може трапитися десь після 2027 року. Але ще не факт, що саме 2027 року, з урахуванням економічної й демографічної ситуації, і що хтось буде претендувати на війни такого масштабу, як подолання території противника", – зауважив ексголовком.

 

Як зазначив Залужний, швидше за все, це буде тактика, яку Росія зараз застосовує в Україні – так звана тактика "измора" (виснаження), яка призводить до "знищення, перш за все, економічного й морального стану".

"Ми зараз бачимо на полі бою, що немає глибоких проривів противника. А бачимо поступове видавлювання нас із позиції. Це дається їм дуже і дуже великими втратами”, – каже Залужний.

За його словами, відбувається і завдання ударів по нашій економіці, і завдання ударів по цивільних об'єктах. В тому числі планування прольоту їхніх ракетних систем таким чином, щоб засоби, які перехоплюють ракети, все одно наносили ураження нашим живим об'єктам. Це також і інформаційна кампанія, яка направлена на знищення мобілізації.

“Сюди ж і когнітивні дії, направлені на те, щоб змінити ставлення українців до війни. Як наслідок, ми маємо проблеми з особовим складом, який на передньому краї. Це врешті-решт призводить до того, що ми поступово втрачаємо позиції. Але, знову ж таки, росіяни на сьогодні не готові робити глибокі вкиди для того, щоб розширяти свій фронт, що потребуватиме величезних ресурсів, яких у росіян вже також немає", каже Залужний.

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