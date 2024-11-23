ЦПД: Росія витратила на обстріли України понад $18 млрд від 2022 року

Від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні понад 10 тисяч ракет та понад 13 тисяч безпілотників.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні понад 10 тисяч ракет та понад 13 тисяч безпілотників. Вартість цих боєприпасів, спрямованих на руйнування, за приблизними оцінками з відкритих джерел перевищує $18 мільярдів.

Про це йдеться у звіті Центру протидії дезінформації.

Аналітики зазначають, що ця сума значно перевищує бюджети деяких регіонів РФ за 2024 рік.

"За даними з відкритих джерел, з початку повномасштабного вторгнення росія витратила більш як 18 мільярдів доларів на ракетні обстріли та атаки безпілотниками по території України, що дорівнює понад 1,8 трильйона рублів. Ці гроші могли би бути спрямовані на розвиток регіонів, будівництво шкіл, лікарень та інфраструктури", – зазначили у ЦПД.

Фото: ЦПД Витрати РФ на обстріли

Також додали, що, якщо говорити за 10 найбідніших регіонів країни-агресорки: Костромську область, Чукотський АО, республіку Північну Осетію (Аланія, Алтай, Адигея, Карачаєво-Черкеська республіка, Інгушетія, Калмикія, Ненецький АО, Єврейська АО), то загальний бюджет цих регіонів становить 357 млрд рублів ($3,5 млрд).

Тобто витрати Росії на ракети еквівалентні п'яти річним бюджетам 10 найбідніших регіонів країни.

"Однак пріоритети російського режиму – це терор і знищення, що залишає власні регіони у злиднях", – зазначили у ЦПД.