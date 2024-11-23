Ексзаступник начальника штабу армії США: Росія, Китай і КНДР вважають Америку слабкою, і Трамп повинен швидко усунути цю загрозу

У 2020-му Дональд Трамп нагородив генерала Кіна президентською медаллю Свободи, описавши його як «мужнього воїна та безстрашного патріота», і зазначив, що генерал у відставці час від часу консультував його: «Джек, мушу сказати, також дав мені багато хороших порад».

Джек Кін — чотиризірковий генерал у відставці, колишній заступник начальника штабу армії США, а нині президент Інституту вивчення війни ( ISW ) й керівник компанії AM General , виробника важких транспортних засобів, зокрема Humvee . Він є одним з найвпливовіших військових експертів у Вашингтоні, близьким до Республіканської партії. У 2016 році Дональд Трамп пропонував йому очолити міністерство оборони, однак генерал відмовився з особистих причин.

Фото: https://nationalinterest.org/ Генерал Джек Кін

Війна Росії проти України є першою у списку загроз для адміністрації Трампа, переконаний Джек Кін.

«Китай, Росія і Північна Корея ефективно співпрацюють. Вони вважають, що ми, США, є слабкими й утратили політичну волю протистояти їм», — сказав він.

Генерал Кін попередив, що цю небезпеку потрібно буде швидко усунути, коли Трамп прийде до влади в січні.

На його думку, ніде вісь Китаю, Росії та Північної Кореї не проявилася так чітко, як у війні Росії в Україні, де тисячі військових з КНДР воюють разом з російськими солдатами проти українських військ.

«Це найбільша ескалація війни», — сказав він.

На запитання, чи можливе мирне врегулювання, обіцяне Трампом, у ситуації, коли Україна почала завдавати ударів західною зброєю вглиб Росії, а РФ застосувала балістичну ракету середньої дальності, президент ISW відповів: «Путін усе прискорює. Я за переговори з Путіним. Але не думаю, що він хоче вести переговори про угоду. Він краще забрав би всю країну».

«Однак у нього є значні виклики. Вісім місяців він намагається захопити весь Донбас на сході, але мав лише невеликі успіхи, ніяких серйозних досягнень. І щомісяця отримує 30 тисяч. У жовтні було 57 тисяч. Це приголомшливо. У нього також значні проблеми з обладнанням. Росія втратила стільки танків й іншої броньованої техніки, що її промислова база не може це компенсувати. Тисячі транспортних засобів були знищені», — зазначив Кін.

Чи зробить Дональд Трамп те, що він обіцяв — почне припиняти війну в перший день свого перебування на посаді?

Фото: Пресслужба Офісу Президента України Володимир Зеленський і Дональд Трамп на зустрічі 27 вересня 2024 року

«Я думаю, що є різниця між тим, що було сказано під час кампанії, і тим, що зараз обговорюють серед людей, відповідальних за ведення війни, — сказав Кін. — Усі ці люди отримують секретні брифінги, і вони знають, що потрібен сприятливий результат для України, як мінімум коли почнуться переговори. Тиск на Зеленського величезний. Йдеться не про те, щоб віддати 18 % території, яку захопили росіяни, а про людські життя. Українці, які живуть на цих теренах, потраплять під російське панування. Цього Зеленський не може допустити. Йому потрібні важелі впливу, щоб він менше поступався територіями. Тому ми повинні дати йому все необхідне».

Щоб протистояти зростанню загрози нової антизахідної вісі, США мають змінити оборонну політику.

«За останні чотири роки ми не збільшували нашого оборонного бюджету через інфляцію. Це було безвідповідально й безрозсудно, — сказав він. — Наша армія є найменшою з часів Другої світової війни, повітряні сили є найменшими за останні 40 років, а наш флот, який потребує 360 суден, має близько 290, і немає жодної надії навіть наблизитися до бажаної кількості через 10–15 років».

Через усе це, за словами Джека Кіна, Захід, і Америка зокрема, погано підготовлені до стримування глобального конфлікту: «Ми були готові, коли в нас був Радянський Союз, але чи готові ми зараз протистояти глобальній війні? У Пентагону багато роботи».

Фото: U.S. Department of Defense ATACMS Виробництво

«Одна з проблем полягає в тому, що наша оборонно-промислова база виснажена. До розпаду Радянського Союзу в нас було 55 оборонних компаній першого рівня. Сьогодні лише п’ять, наприклад: General Dynamics і Lockheed Martin. Це дає вам уявлення про те, як галузь занепала, — зазначив він. — Війна в Україні стала головним уроком. Ми перевірили наші військові запаси, щоб відправити зброю в Україну. Коли зараз проводимо військові ігри, маючи на увазі Китай, виявляємо, що ключові системи озброєння закінчуються через два тижні або через кілька тижнів. Ми могли б програти. Це потрібно виправити».

Генерал сказав, що закликатиме Трампа лобіювати в Конгресі надання «більшої маневровості».

«Ми тестуємо, тестуємо, тестуємо все, і це затягується. Це займає занадто багато часу. Якщо ми не змінимо бізнес-практику в Пентагоні, будь-яке збільшення оборонного бюджету під час наступної адміністрації буде просто змарноване, — додав він. — Ще раз подивіться на Україну. Їм вдалося завдати серйозної шкоди російському флоту, розробивши й розгорнувши човни-безпілотники, і вони зробили це за дуже короткий час. Треба купувати системи озброєння гуртом. Ми не можемо чекати роками, щоб питання пройшло через Конгрес».