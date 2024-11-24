Telegraph: у Британії очікують хвилю російських кібератак

Росія готова розпочати хвилю кібератак на Британію, які можуть "позбавити світла мільйони людей", попередить міністр Кабінету міністрів на конференції НАТО в понеділок.

Відповідне попередження на конференції НАТО 25 листопада зробить міністр кабінету міністрів Британії Пет Макфадден, пише The Telegraph.

У своїй промові міністр Макфадден попередить про те, що лідер РФ Володимир Путін готовий і здатний завдати "дестабілізаційного та послаблювального" електронного удару по Британії.

"Росія агресивна і безрозсудна в кіберпросторі і хоче отримати стратегічну перевагу та принизити держави, які підтримують Україну", — зазначить у своїй промові Макфадден.

Міністр також заявить про неминучу загрозу російської кібератаки на британську інфраструктуру і підприємства, яка може "привести до відключення електромереж" і завдати потужного удару по економіці.

У заяві Макфаддена також ітиметься, що торік російські військові та їхня "неофіційна армія кіберзлочинців і хакерів не просто посилили свої атаки, але й розширили свої цілі до кількох членів і партнерів НАТО".

"У Британії РФ націлилася на наші ЗМІ, телекомунікації, політичні і демократичні інститути та енергетичну інфраструктуру. Військова жорстка сила — це одне. Але кібервійна може бути дестабілізаційною та виснажливою. За допомогою кібератаки Росія може відключити світло для мільйонів людей. Вона може відключити електромережі. Це прихована війна, яку Росія веде з Україною", — йдеться у тексті промови.

Попередження про кібернебезпеку прозвучить лише через кілька днів після того, як Путін заявив, що його армія може завдати удару Великій Британії у відповідь на використання Україною ракет Storm Shadow британського виробництва.

У британському уряді вважають, що хоча вони не можуть зупинити Росію від здійснення кібератак на країну, вони впевнені, що вживають необхідних заходів для запобігання збоям у постачанні електроенергії. Попередження Макфаддена спрямоване на те, щоб критична національна інфраструктура та підприємства Британії не недооцінили загрозу та мали належний захист.