Армія РФ завдала артилерійських ударів по Херсону, є поранені (онолено)

24 листопада російські військові вдарили з артилерії по Дніпровському району Херсона. Внаслідок обстрілу постраждала жінка.
За інформацією начальника МВА, ще одна жінка отримала поранення внаслідок недавнього обстрілу Дніпровського району з боку російських окупаційних військ. 65-річна постраждала сама звернулась по допомогу до медиків.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Постраждала 83-річна жінка, яка в момент удару перебувала на вулиці. В неї - вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, а також часткова травматична ампутація передпліччя", — ідеться у повідомленні.
Потерпіла у важкому стані, її госпіталізували.
- Упродовж доби росіяни атакували 6 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок обстрілів поранень зазнала одна людина.