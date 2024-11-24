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Армія РФ завдала артилерійських ударів по Херсону, є поранені (онолено)

Потерпіла у важкому стані, її госпіталізували.

Армія РФ завдала артилерійських ударів по Херсону, є поранені (онолено)
У Херсоні снаряд РФ влучив у квартиру
Фото: Скріншот відео Херсонської МВА

24 листопада російські військові вдарили з артилерії по Дніпровському району Херсона.  Внаслідок обстрілу постраждала жінка.

За інформацією начальника МВА,  ще одна жінка отримала поранення внаслідок недавнього обстрілу Дніпровського району з боку російських окупаційних військ. 65-річна постраждала сама звернулась по допомогу до медиків. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Постраждала 83-річна жінка, яка в момент удару перебувала на вулиці. В неї - вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, а також часткова травматична ампутація передпліччя", — ідеться у повідомленні. 

Потерпіла у важкому стані, її госпіталізували.

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