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Втрати РФ на війні становлять вже близько 730 740 солдатів

За добу Сили оборони ліквідували ще 1020 окупантів.

Втрати РФ на війні становлять вже близько 730 740 солдатів
Фото: скрин відео

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні близько 730 740 військових, за добу втрати окупантів складають 1020 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.11.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 730 740 (+1020) осіб,
  • танків ‒ 9423 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19209 (+17) од,
  • артилерійських систем – 20765 (+5) од,
  • РСЗВ – 1254 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1004 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19366 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 2764 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29864 (+14) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3679 (+1)

Дані уточнюються.

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