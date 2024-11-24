Втрати РФ на війні становлять вже близько 730 740 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні близько 730 740 військових, за добу втрати окупантів складають 1020 осіб.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 730 740 (+1020) осіб,
- танків ‒ 9423 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19209 (+17) од,
- артилерійських систем – 20765 (+5) од,
- РСЗВ – 1254 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1004 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19366 (+1),
- крилаті ракети ‒ 2764 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29864 (+14) од,
- спеціальна техніка ‒ 3679 (+1)
Дані уточнюються.