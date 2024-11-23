Пісторіус заявив, що вторгнення Путіна в Україну – давно вже не регіональна війна

Міністр оборони Німеччини зауважив, що Росія виробляє за три місяці стільки зброї та боєприпасів, скільки весь Європейський Союз за рік. Він вважає необхідними великі інвестиції у "військову готовність" Німеччини.

Міністр оборони Німеччини переконаний, що Путін уже вважає себе переможцем у війні проти України і має намір і надалі боротися за новий світовий порядок, передає DW.

"Російська агресія проти України вже давно перестала бути регіональною війною", – заявив Борис Пісторіус.

За його словами, Путін "цілком переклав економіку країни на військові рейки". Росія виробляє за три місяці стільки зброї та боєприпасів, скільки весь Європейський Союз за рік.

На тлі тривалої загрози з боку Москви Пісторіус заявив про необхідність великих інвестицій у "військову готовність" Німеччини.

"Наша безпека – це крихке благо", – наголосив міністр.

Раніше Пісторіус заявив, що не буде кандидатом на пост канцлера від СДПН. Він вважає, що Олаф Шольц правильний кандидат на пост канцлера.