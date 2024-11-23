У Чугуєві під час обгону сталося лобове зіткнення автомобілів ВАЗ і Ford. Є загиблі та поранені

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 23 листопада близько 12:30 у місті Чугуєві на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, повідомляє місцева поліція.

46-річний водій Ford, здійснюючи обгін, допустив зіткнення із автомобілем ВАЗ. За кермом ВАЗ перебував 29-річний чоловік. Від отриманих травм він та його 21-річний пасажир загинули на місці події. Тілесні ушкодження отримали 10-річна дитина та 52-річна жінка цього ж транспортного засобу.

Водій Ford затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії встановлюються.