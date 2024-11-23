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Найбільший британський банк HSBC припинив приймати платежі з Росії

Банк забороняє будь-які операції фізичних осіб з Росії та Білорусі. З літа 2023 року банк вже припинив обслуговування платежів для російських компаній.

Найбільший британський банк HSBC припинив приймати платежі з Росії
Фото: EPA/UPG

Британський банк HSBC, найбільший у країні за розміром активів, припиняє прийом платежів від фізичних осіб із Росії та Білорусі, передає DW.  

Банк розіслав клієнтам повідомлення, в якому попередив, що заборона торкнеться клієнтів - фізичних осіб і введена на будь-які операції з обох країн.

З літа 2023 року HSBC вже припинив обслуговування платежів для російських компаній, які використовували його гонконзьку філію для операцій з Азією. Обмеження були запроваджені після того, як Гонконг відвідали американські чиновники, які вимагали припинити постачання до РФ підсанкційних товарів.

HSBC не пояснив причин нової заборони на платежі, але рішення було ухвалено наступного дня після того, як США посилили фінансові санкції проти Росії, включивши до "чорних списків" 50 російських банків, у тому числі державний Газпромбанк.

У травні 2022 року HSBC оголосив про згортання бізнесу у Росії. Через два роки банк продав "дочку" у РФ Експобанку.

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