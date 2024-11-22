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Сіярто: санкції США проти Газпромбанку є “замахом на суверенітет”

Також в Угорщині вважають ці санкції загрозою для енергетичної безпеки.

Сіярто: санкції США проти Газпромбанку є “замахом на суверенітет”
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що санкції США проти Газпромбанку є “атакою на наш суверенітет”. 

Про це повідомляє Bloomberg.

Також в Угорщині вважають, що рішення США накласти санкції на Газпромбанк підвищує ризики передчасного припинення постачання російського природного газу. Це, в свою чергу, ставить під загрозу енергетичну безпеку деяких країн Центральної Європи.

Сійярто розглядає цю ситуацію з міністрами енергетики Туреччини, Азербайджану, Болгарії та Сербії у Стамбулі.

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“Угорщина вдячна Туреччині, Болгарії та Сербії за забезпечення дуже безпечного, дуже надійного та дуже стабільного транзиту”, — сказав Сійярто.

  • США ввели нові санкції проти Росії – цього разу у переліку опинилася низка банків і держпосадовців із Центробанку РФ. Санкції торкнулися, зокрема, Газпромбанку і його філій в інших країнах.
  • Російські банки і посадовці РФ, що потрапили під нові санкції США, допомагали Росії тримати зв’язок із FATF і були основним каналами для розрахунків.
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