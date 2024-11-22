Сіярто: санкції США проти Газпромбанку є “замахом на суверенітет”

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що санкції США проти Газпромбанку є “атакою на наш суверенітет”.
Про це повідомляє Bloomberg.
Також в Угорщині вважають, що рішення США накласти санкції на Газпромбанк підвищує ризики передчасного припинення постачання російського природного газу. Це, в свою чергу, ставить під загрозу енергетичну безпеку деяких країн Центральної Європи.
Сійярто розглядає цю ситуацію з міністрами енергетики Туреччини, Азербайджану, Болгарії та Сербії у Стамбулі.
“Угорщина вдячна Туреччині, Болгарії та Сербії за забезпечення дуже безпечного, дуже надійного та дуже стабільного транзиту”, — сказав Сійярто.
- США ввели нові санкції проти Росії – цього разу у переліку опинилася низка банків і держпосадовців із Центробанку РФ. Санкції торкнулися, зокрема, Газпромбанку і його філій в інших країнах.
- Російські банки і посадовці РФ, що потрапили під нові санкції США, допомагали Росії тримати зв’язок із FATF і були основним каналами для розрахунків.