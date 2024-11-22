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Міністри закордонних справ Британії і Франції: "зробимо все для того, щоб Україна мала найкращу позицію для сталого миру"

Вони написали спільну колонку, в якій обіцяли боротися з посиленням країни-агресорки. 

Міністри закордонних справ Британії і Франції: "зробимо все для того, щоб Україна мала найкращу позицію для сталого миру"
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро
Фото: EPA/UPG

Міністри закордонних справ Франції та Великої Британії, Жан-Ноель Барро і Девід Леммі, опублікували спільну колонку з міркуваннями про війну в Україні та посилення Росії союзництвом із Іраном та Північною Кореєю

Вони вважають, що російський напад на Україну – це не лише розв'язання найбільшої війни з часів Другої світової, а й спроба Володимира Путіна переписати міжнародний порядок. Міністри запевнили, що їхні країни не дадуть йому підірвати глобальну архітектуру безпеки та міжнародного миру. 

"Разом з нашими союзниками, ми робитимемо все, що потрібно, щоб поставити Україну в найкращу позицію для досягнення справедливого та тривалого миру", – запевнили Барро і Леммі. 

Вони вважають, що війна в Україні є "найбільшим порушенням територіальної цілісності нашого часу".

"Від бомбардування мирних жителів до викрадення та депортації дітей, Росія Володимира Путіна порушувала міжнародне право незліченною кількістю способів", – сказали міністри. 

На їхній погляд, ризики стосуються не лише європейської безпеки, а й світу в цілому. Мета Путіна – створити новий прецедент, який переверне засновану на правилах міжнародну систему, за якої країни відчувають, що можуть абсолютно безкарно вторгатися в своїх сусідів.

Міністри закордонних справ звернули увагу, на "путінізацію" світу, оскільки війна виходить за межі України. 

"Північна Корея використовує свої відносини з Росією, щоб пограти м’язами на полі бою, намагаючись зміцнити свою позицію та ще більше дестабілізувати Азію, починаючи зі свого безпосереднього сусіда", – йдеться в колонці. 

Іран також посилює свою позицію, надаючи Росії безпілотники та ракети, водночас утримуючись від згортання своєї ядерної програми та дестабілізації всього Близького Сходу через своїх проксі.

"Як дві країни-засновниці ООН і постійні члени Ради Безпеки, Велика Британія та Франція невпинно боротимуться з цією кампанією «путинізації»", – запевнили глави МЗС цих країн. 

Вони також згадали про війну на Близькому Сході і закликали до негайного припинення вогню. 

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