Прем'єр Канади вирішив роздавати громадянам гроші перед виборами

Майже 19 мільйонів людей отримають від уряду одноразову виплату.

На тлі падіння рейтингу та перспективи програти майбутні парламентські вибори прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про низку заходів щодо "боротьби зі зростанням вартості життя".

Як пише Associated Press, уряд лібералів тимчасово скасує федеральний податок на продаж деяких товарів, а також здійснить одноразову виплату коштів громадянам, які мають низький дохід.

Дешевшими мають стати такі товари як дитячий одяг та взуття, іграшки, алкогольні напої, ресторанні страви, різдвяні ялинки, а також ігрові консолі. Що ж до грошей, то їх отримають ті канадійці, які працювали упродовж всього 2023 року і при цьому заробили менше 150 тисяч канадських доларів. Таких в країні нарахували 18 мільйонів 700 тисяч. Їм надійдуть чеки на 250 доларів.

За словами Трюдо, влада не може самовільно знижувати ціни, але здатна "покласти більше грошей в кишені людей".

Опозиційна Консервативна партія розкритикувала лібералів, назвавши їхнє рішення "податковим фокусом", який не компенсує зростання інших зборів та падіння рівня життя.