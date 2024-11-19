У бюджеті закладені рекордні видатки на рівні 3,94 трлн грн. З них видатки на оборону становлять 2,22 трлн грн.

Сьогодні, 19 листопада, Верховна Рада схвалила в цілому державний бюджет на 2025 рік.

За інформацією нардепа Ярослава Железняка, за проєкт бюджету проголосували 257 нардепів.

Він зазначив, що у бюджет закладені рекордні видатки на рівні 3,94 трлн грн. З них видатки на оборону становлять 2,22 трлн грн.

Водночас дохід заплановано на рівні 2,3 трлн грн (сюди 141 млрд грн від податкового законопроєкту 11416д, який ще не підписав президент).



Крім того, у бюджеті закладені 1,5 млрд грн на телемарафон.

Нардеп нагадав, що ще очікуємо в у наступному році зовнішнє фінансування 38,4 млрд доларів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив подробиці щодо прийнятого держбюджету.

Всі податки громадян та бізнесу наступного року будуть спрямовані на оборону й безпеку країни. Загальний ресурс, який буде направлений на сектор безпеки й оборони, складе 2,23 трлн грн.

Рекордні кошти будуть спрямовані на виробництво та закупівлю зброї. Передбачили на це 739 млрд грн. Буде більше фінансування на модернізацію оборонно-промислового комплексу, а також на закупівлю дронів.

Підтримка громадян – другий пріоритет цього бюджету. У березні запланували індексацію пенсій. Загалом на програми допомоги в соціальній сфері передбачено майже 421 млрд грн.

Видатки на освіту складуть майже 199 млрд грн, а на медицину 217 млрд грн. В обох сферах заплановані важливі проєкти модернізації та розвитку.

На оновлення медичних закладів, придбання сучасного обладнання та створення реабілітаційних центрів передбачено 10,7 млрд грн. На модернізацію освітніх закладів та облаштування укриттів додатково передбачено 17,5 млрд грн.

Продовжується підтримка регіонів та громад. У 2025 році ресурс місцевих бюджетів зросте на 15%.

“В умовах обмежених ресурсів цей бюджет чітко визначає пріоритети. Оборона, безпека, підтримка людей, розвиток та відновлення країни. Це все те, що робить нас сильнішими та веде до перемоги”, – написав прем’єр.