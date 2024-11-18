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ДТЕК відновив електропостачання об'єктів критичної інфраструктури на півдні Одеси

Водночас в регіоні продовжують застосовувати екстрені відключення. 

ДТЕК відновив електропостачання об'єктів критичної інфраструктури на півдні Одеси
Одна із серйозно пошкоджених ТЕС ДТЕК
Фото: ДТЕК/ua-energy.org

Енергетики відновили електропостачання обʼєктів критичної інфраструктури в південній частині Одеси, що дозволить налагодити подачу води і тепла жителям.

Про це у Telegram повідомляє енергокомпанія.

"Аварійні ремонтні роботи на магістральних енергетичних обʼєктах тривають. Ситуація залишається складною. Застосовуються екстрені відключення", — ідеться у повідомленні. 

  • Вранці 17 листопада РФ здійснила масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Під ворожим ударом опинилися теплоелектростанції ДТЕК.
  • На Одещині росіяни обстріляли підстанцію Укренерго — загинули двоє працівників. Одразу після масованої атаки в регіоні виникли перебої з постачанням світла, тепла й води. 
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