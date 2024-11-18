ДТЕК відновив електропостачання об'єктів критичної інфраструктури на півдні Одеси

Водночас в регіоні продовжують застосовувати екстрені відключення.

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Енергетики відновили електропостачання обʼєктів критичної інфраструктури в південній частині Одеси, що дозволить налагодити подачу води і тепла жителям.

Про це у Telegram повідомляє енергокомпанія.

"Аварійні ремонтні роботи на магістральних енергетичних обʼєктах тривають. Ситуація залишається складною. Застосовуються екстрені відключення", — ідеться у повідомленні.