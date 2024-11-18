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АРМА починає реалізацію арештованого російського танкера Nika Spirit

Агентство отримало відповідну ухвалу суду. 

АРМА починає реалізацію арештованого російського танкера Nika Spirit
Фото: bessarabiainform.com

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголошує про початок процесу реалізації арештованого російського танкера Nika Spirit. Це рішення було прийнято за підсумками засідання Конкурсної комісії з реалізації арештованих активів.

Як йдеться у повідомленні пресслужби Агентства, це рішення стало можливим завдяки ініціативі АРМА та клопотанню прокуратури Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.  Раніше рішенням суду цей актив був переданий АРМА для управління. 

Відповідно до затвердженої процедури, спочатку проведуть конкурс з відбору реалізатора цього активу. Обраний реалізатор, у свою чергу, організує проведення конкурсу на пошук незалежного оцінювача танкера Nika Spirit.

Після завершення оціночних процедур, актив буде виставлений на продаж через електронну систему Прозорро.Продажі. Це дозволить забезпечити максимальну прозорість та конкурентність під час реалізації цього дороговартісного майна, який належав раніше російським власникам.

Рішенням суду цей актив згодом був переданий АРМА для управління. 

"З огляду на потреби оперативного наповнення державного бюджету в умовах війни, АРМА вирішило зосередитись на реалізації такого майна, а не на пошуку управителів. Так, Нацагентство отримало ухвалу Дніпровського районного суду м.Києва про передачу російського танкера Nika Spirit для реалізації", зазначили у Агентстві і додали, що процес реалізації арештованого майна через систему Прозоро.Продажі вже довів свою ефективність, забезпечуючи регулярні надходження коштів до державного бюджету. 

  • Танкер Nika Spirit (раніше відомий як Neyma) затримали 24 липня 2019 року в порту Ізмаїла. 
  • За даними міжнародної інформаційної системи Equasis, судно під номером ІМО 8895528 було ідентифіковано як те, що використовувалось для блокування Керченської протоки у листопаді 2018 року. 
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