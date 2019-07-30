Суд арестовал российский танкер NIKA SPIRIT (он же NEYMA), который блокировал проход через Керченский пролив для украинских кораблей. Также суд арестовал изъятые во время обыска документы.

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Фейсбуке.

Фото: facebook/Анатолій Матіос

Фото: facebook/Анатолій Матіос

Матиос отметил, что российские СМИ распространяют ложную информацию о том, что украинские правоохранители якобы не имели права проводить обыск на танкера без разрешения консула России.

"Объясняю - судно после прохождения им пограничного и таможенного контроля на территории Украины, считается имеющим открытую границу. Мы это сделали законно. Точка", - написал Матиос, уточнив, что в таком случае разрешение дипломатов не нужно.

Напомним, 25 июля Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. Российский танкер зашел в порт Измаил под новым названием NIKA SPIRIT .На судне провели обыск по установлению фактических обстоятельств дела, изъятие документов из суда, записей радио переговоров во время конфликта, бортовых журналов. Также допросили членов экипажа и изъяли документы, необходимые для установления истины в производстве.

Россия сразу отреагировала на задержание и заявила, что "выясняет обстоятельства происшествия для применения адекватных мер".

Позже в СБУ заявили, что экипаж судна не нарушал нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для задержания российских моряков установлено не было. 26 июля моряки вернулись домой.