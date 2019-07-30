На сайте Президента появилась петиция с требованием отставки Трубы и главы ОАСК

За несколько часов ее поддержали более 2 тысяч человек.

На сайте Президента начали собирать подписи под петицией за отставку директора Государственного бюро расследований Романа Трубы и главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Инициатор петиции - директор одного из киевских ОСББ Анна Грушевская.

Она пишет, что Владимир Зеленский отреагировал на скандал вокруг начальника полиции Днепропетровской области Виталия Глуховери, и тот подал в отставку.

"Сейчас общественность удивлена тем, что Вы оставили без внимания скандал с руководителями ГБР и ОАСК. Эти события не менее резонансные, чем скандал с Глуховеря", - говорится в тексте петиции, зарегистрированной 30 июля.

За первые несколько часов петицию поддержали более 2 тысяч человек при необходимых 25 тысячах.

Напомним, сторонники бывшего президента Петра Порошенко обвиняют Трубу в "сливе" информации Андрею Портнову, бывшему заместителю главы Администрации президента Виктора Януковича.

Что касается Вовка, он фигурирует в уголовном производстве ГПУ и НАБУ о вмешательстве в деятельность органов государственной власти, в первую очередь - Высшей квалификационной комиссии судей.