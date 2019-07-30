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ГФС за полгода выявила 10,3 тыс. неоформленных сотрудников

Обнаружены нарушения при выплате зарплат и других доходов в 43% проверяемых субъектах.

ГФС за полгода выявила 10,3 тыс. неоформленных сотрудников
Фото: Макс Требухов

В процессе проверок с января по июнь 2019 года Государственная фискальная служба выявила 10,3 тыс. наемных сотрудников без официального оформления. Кроме того, ГФС обнаружила нарушения при выплате зарплат и других доходов в 43% проверяемых субъектах хозяйствования. Об этом говорится в пресс-центре ГФС.

"По результатам проверок нарушителям доначислено к уплате 471,7 млн грн налога на доходы физических лиц, 161,1 млн грн единого взноса и 35,4 млн грн военного сбора", – сказано в сообщении ведомства.

На данный момент с работодателями проводится разъяснительная работа по соблюдению налогового законодательства. Благодаря этому полгода работодателями дополнительно заключено 82,2 тыс. трудовых договоров с наемными сотрудниками.

"По итогам января-июня 2019 года к госрегистрации привлечено 11,8 тыс. граждан, которые совершали предпринимательскую деятельность неофициально. В бюджеты дополнительно уплачено 12,5 млн грн налогов и сборов и 14,4 млн грн единого взноса", – свидетельствуют данные ГФС.

Напомним, в начале июля центральный аппарат Государственной налоговой службы (ГНС) перевел из фискальной службы 150 сотрудников. В ближайшее время планируется перевод 30% сотрудников. Когда это произойдет, Кабмин сможет возложить на ведомство налоговые функции.

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