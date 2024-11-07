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Зеленський запропонував Європі ухвалювати «сильні рішення» і передати Україні заморожені російські $300 млрд

"А можна нам взяти 300 мільярдів, які належать нам? Підтримаємо наших людей і купимо на ці гроші в усіх країнах світу зброю", - сказав глава держави.

Зеленський запропонував Європі ухвалювати «сильні рішення» і передати Україні заморожені російські $300 млрд
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський запропонував Європі механізм підтримки України, якщо США після перемоги Дональда Трампа не будуть підтримувати нашу державу.

На пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти Зеленський запропонував передати заморожені $300 млрд Україні.

«Зараз є 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Україну вони (росіяни – Ред.) зруйнували, за оцінками міжнародних інституцій, на близько 800 мільярдів... Всі кажуть – що ви будете робити, якщо Трамп не буде вас підтримувати фінансово, де ви візьмете зброю, як ви будете захищатися. Я вам відповідаю – а можна нам взяти 300 мільярдів, які належать нам? Підтримаємо наших людей і купимо на ці гроші в усіх країнах світу зброю», - сказав глава держави.

Зеленський у запитальній формі висловився про закупівлю зброї та використання коштів. «Можна ми самі будемо вирішувати, яка нам потрібна зброя? Можна ми будемо самі вирішувати, що з цими грошима робити? Можна ніхто з країн Європи не буде блокувати ці гроші? Можна їх нам віддати?... Можна нам просто передати гроші російських убивць і олігархів, які вже заморожені», - запитав президент.

Зеленський звернувся до Європи із закликом ухвалювати «сильні рішення» і відзначив, що Україна у питанні виробництва зброї робить це швидше і дешевше.

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