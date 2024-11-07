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ЗМІ: в Україні загинув генерал-майор російської армії Павло Клименко

Сестра генерала підтвердила інформацію про його загибель.

ЗМІ: в Україні загинув генерал-майор російської армії Павло Клименко
Генерал-майор російської армії Павло Клименко
Фото: соцмережі

Генерал-майор російської армії Павло Клименко загинув в Україні. Він командував 5 окремою мотострілецькою бригадою ім. Олександра Захарченка.

Про це повідомляє “Настоящее время” з посиланням на російські ЗМІ та телеграм-канали.

Видання "Важные истории" засвідчило особи його сестер, які прокоментували пост у паблику "Донбасс – сердце России", який згодом було видалено. Крім того, сестра генерала Катерина Клименко підтвердила інформацію про його загибель виданню Astra.

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До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Клименко служив у анексованому Криму, звання генерал-майора він отримав у травні 2024.

В серпні Astra опублікувала розслідування про військових 5-ї бригади. Вони начебто організували тортури в Петрівській шахті на західній околиці Донецька для своїх солдатів. Зокрема, там до смерті запитали "військора" та пропагандиста Рассела Бентлі.

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