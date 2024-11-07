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Росіяни обстрілювали Дніпропетровщину з артилерії та атакували дронами

На щастя, від російських ударів люди не постраждали.

Росіяни обстрілювали Дніпропетровщину з артилерії та атакували дронами
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області 11 листопада 2024 року
Фото: Сергій Лисак

Протягом дня 7 листопада російські окупаційні війська обстрілювали Нікопольщину Дніпропетровської області з артилерії та атакували дронами.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Від російських ударів потерпали Нікополь, Марганецька та Мирівська громади. 

Внаслідок обстрілів були пошкоджені інфраструктура, підприємство, шість авто та приватний будинок. 

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На щастя, від російських ударів люди не постраждали.

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