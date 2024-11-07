Уночі ворог атакував Криворізький район. Пошкоджено підприємство і будинки

На щастя, минулося без потерпілих.

У Дніпропетровській області пошкоджено будинки через нічну атаку БпЛА росіян

Уночі 7 листопада росіяни били в Дніпропетровській області по Криворізькому району. Окупанти застосовували безпілотники.

За інформацією голови ОВА Сергія Лисака, минулося без поранених. У Грушівській громаді пошкоджено підприємство і п'ять приватних будинків.

"В області повітряна тривога. Будьте у безпечному місці", – закликав він.