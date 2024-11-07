Уночі ворог атакував Криворізький район. Пошкоджено підприємство і будинки

Уночі 7 листопада росіяни били в Дніпропетровській області по Криворізькому району. Окупанти застосовували безпілотники.
За інформацією голови ОВА Сергія Лисака, минулося без поранених. У Грушівській громаді пошкоджено підприємство і п'ять приватних будинків.
"В області повітряна тривога. Будьте у безпечному місці", – закликав він.
- Учора вдень росіяни атакували інший район Дніпропетровської області – Нікопольський. Пошкоджені інфраструктура та будинки.
- А минулої ночі росіяни били по Марганецькій громаді.