Загалом у цих населених пунктах залишається близько 61 тис. осіб.

У Донецькій області в зоні активних бойових дій залишаються 580 дітей (ілюстративне фото)

У Донецькій області в населених пунктах, які віднесені до зони активних бойових дій, досі залишаються діти.

Про це повідомили в Донецькій ОВА, передає Укрінформ.

Зазначається, що в населених пунктах 19 громад, які віднесені до зони активних бойових дій, залишається близько 61 тис. осіб. З них - 580 дітей.

До громад, де є населені пункти з активними бойовими діями, належать: Покровська, Часовоярська, Торецька, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Новгродівська, Очеретинська, Селидівська, Вугледарська та Новоселківська.

У Донецькій області триває обов’язкова евакуація цивільного населення, а у низці населених пунктів, наближених до лінії фронту, проводиться примусова евакуація дітей з родинами.