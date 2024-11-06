У Донецькій області в зоні активних бойових дій залишаються 580 дітей

У Донецькій області в населених пунктах, які віднесені до зони активних бойових дій, досі залишаються діти.
Про це повідомили в Донецькій ОВА, передає Укрінформ.
Зазначається, що в населених пунктах 19 громад, які віднесені до зони активних бойових дій, залишається близько 61 тис. осіб. З них - 580 дітей.
До громад, де є населені пункти з активними бойовими діями, належать: Покровська, Часовоярська, Торецька, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Новгродівська, Очеретинська, Селидівська, Вугледарська та Новоселківська.
У Донецькій області триває обов’язкова евакуація цивільного населення, а у низці населених пунктів, наближених до лінії фронту, проводиться примусова евакуація дітей з родинами.
- У місті Курахове Донецької області залишається тисяча людей, і через дуже складну ситуацію та небезпеку вивезти їх наразі можливості немає.