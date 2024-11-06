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У Донецькій області в зоні активних бойових дій залишаються 580 дітей

Загалом у цих населених пунктах залишається близько 61 тис. осіб.

У Донецькій області в зоні активних бойових дій залишаються 580 дітей
У Донецькій області в зоні активних бойових дій залишаються 580 дітей (ілюстративне фото)
Фото: Харківська ОВА

У Донецькій області в населених пунктах, які віднесені до зони активних бойових дій, досі залишаються діти.

Про це повідомили в Донецькій ОВА, передає Укрінформ.

Зазначається, що в населених пунктах 19 громад, які віднесені до зони активних бойових дій, залишається близько 61 тис. осіб. З них - 580 дітей.

До громад, де є населені пункти з активними бойовими діями, належать: Покровська, Часовоярська, Торецька, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Новгродівська, Очеретинська, Селидівська, Вугледарська та Новоселківська.

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У Донецькій області триває обов’язкова евакуація цивільного населення, а у низці населених пунктів, наближених до лінії фронту, проводиться примусова евакуація дітей з родинами.

  • У місті Курахове Донецької області залишається тисяча людей, і через дуже складну ситуацію та небезпеку вивезти їх наразі можливості немає.
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