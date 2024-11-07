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У Харкові судитимуть учасників схеми із закупівлі неякісних бронежилетів

Серед них – двоє правоохоронців.

У Харкові судитимуть учасників схеми із закупівлі неякісних бронежилетів
затримання зловмисників

У Харкові судитимуть учасників схеми із закупівлі неякісних бронежилетів.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

У справі фігурують четверо осіб, яким інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану.

Слідство встановило, що у 2023 році двоє поліцейських Харківщини організували злочинну схему на закупівлі бронежилетів. Правоохоронці відхилили інші пропозиції та обрали необхідну їм приватну фірму. З двома представниками цієї компанії вони увійшли у попередню змову. Представнки фірми надали підроблений протокол випробування бронежилетів і перемогли у тендері.

Управління поліції Харківщини придбало 120 бронежилетів на майже 1 млн гривень, які не відповідають технічним вимогам і створюють небезпеку життю.

«При цьому фігуранти розуміли, що забезпечення співробітників поліції засобами індивідуального захисту (бронепластинами) в особливий період здійснюється відповідно до нормативних та технічних документів та повинно відповідати вимогам до балістичної стійкості бронежилетів за державними стандартами», - зауважили у прокуратурі.

Ділків судитимуть у Ленінському районному суді Харкова. Їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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