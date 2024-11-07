Шмигаль: 98% повісток розсилають тим, хто не платить податків і не працює

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 98% повісток розсилають тим, хто не платить податків і не працює.

Про це він сказав на 10-му Київському міжнародному економічному форумі.

“Станом на сьогодні 98% розісланих повісток, які формуються через реєстр "Оберіг", надсилають людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані”, – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що сьогодні фактично пріоритет мобілізації надається безробітним.

Прем’єр уточнив, що тільки 2% повісток за два останні місяці було розіслано людям, які працюють.

6 листопада Зеленський продовжив воєнний стан і загальну мобілізацію.