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Шмигаль: 98% повісток розсилають тим, хто не платить податків і не працює

Повістки формують через реєстр "Оберіг".

Шмигаль: 98% повісток розсилають тим, хто не платить податків і не працює
Фото: телеграм / Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 98% повісток розсилають тим, хто не платить податків і не працює. 

Про це він сказав на 10-му Київському міжнародному економічному форумі.

“Станом на сьогодні 98% розісланих повісток, які формуються через реєстр "Оберіг", надсилають людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані”, – сказав Шмигаль. 

Він зазначив, що сьогодні фактично пріоритет мобілізації надається безробітним. 

Прем’єр уточнив, що тільки 2% повісток за два останні місяці було розіслано людям, які працюють.

6 листопада Зеленський продовжив воєнний стан і загальну мобілізацію.

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