Учора в Херсонській області загинули двоє людей, 9 поранені (оновлено)

Пошкоджено вісім багатоповерхівок і майже 20 приватних осель.

Унаслідок російських ударів по Херсонській області є загиблі і поранені. Після 9 ранку в ОВА уточнили, що з'явилася інформація про нові жертви. Загалом загинули двоє людей, травмовані 9.

Унаслідок ударів по Дніпровському району Херсона у власному будинку загинув чоловік. Також там поранена 58-річна жінка – вона у важкому стані.

Ворог бив по Антонівці, Садовому, Придніпровському, Зеленівці, Комишанах, Чорнобаївці, Білозерці, Станіславі, Олександрівці, Новодмитрівці, Велетенському, Кізомису, Микільському, Широкій Балці, Бериславу, Гаврилівці, Нововоронцовці, Червоному Маяку, Зміївці, Михайлівці та Херсону.

"російські військові поцілили в освітні заклади, адмінбудівлю; в житлових кварталах населених пунктів області пошкодили 8 багатоповерхівок та 19 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогони, господарчі споруди, гараж та приватні автомобілі", – сказав він.

Уночі під час атаки безпілотниками захисники збили над областю один Shahed.