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Атака на Київ: дрони заходили на наднизьких і значних висотах, над містом і біля нього збили близько 30 БпЛА

Поранені двоє людей.

Атака на Київ: дрони заходили на наднизьких і значних висотах, над містом і біля нього збили близько 30 БпЛА
Пошкодження в Києві
Фото: ДСНС України в Telegram

Цієї ночі ворог провів чергову масовану атаку на Київ. Дрони заходили як поодинці, так групами. Висота теж була різною: від дуже низької до значної, розповів голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Напад проходив хвилями і з різних сторін. Загалом повітряна тривога в Києві тривала близько восьми годин.

"Внаслідок злагодженої роботи протиповітряної оборони та інших складових сил оборони в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста було знешкоджено понад три десятки російських БпЛА (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)", – сказав голова КМВА.

Уламки дронів упали в шести районах. Поранені двоє людей – загрози їхньому життю немає. 

Атака на Київ 7 листопада

Є пошкодження в Дарницькому, Солом'янському, Подільському, Голосіївському, Печерському, Оболонському районах. Поранені 34-річна жінка з будинку в Голосіївському районі та охоронець підприємства в Солом'янському.

Голосіївський район: є пошкодження квартири в житловому будинку. Горіли гаражі і СТО, пошкоджено 4 авто.

Солом'янський: на території підприємства виникла пожежа складської будівлі на площі 600 м.кв. Одна людина постраждала. Уламки впали на території медичного центру, була пожежа на площі 20 м.кв. Також уламки впали на нежитлову споруду.

Дарницький: падіння уламків на відкриту місцевість та житловий будинок. Без пожежі.

Подільський: горів будинок. 

Оболонський: загоряння 10 кв. м на останньому поверсі шестиповерхового бізнес-центру. 

Печерський: пожежа ресторану на 33-му поверсі житлового будинку на площі 50 м кв.,часткове руйнування будівельних конструкцій 34-го технічного поверху. 

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