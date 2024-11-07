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Унаслідок обстрілів Сумщини загинула людина, ще одна поранена

Вночі та зранку росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів області.

Унаслідок обстрілів Сумщини загинула людина, ще одна поранена
Сумська область, ілюстративне фото
Фото: поліція Сумської області

Унаслідок обстрілів Ямпільської громади Сумської області загинула людина, ще одна отримала поранення, повідомили в обласній військовій адміністрації.

В ОВА інформують, що вночі та зранку росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 32 вибухи. 

Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Ямпільська громади.

Регіон РФ обстрілювала з ударних безпілотників, тривали артилерійські та мінометні обстріли, росіяни запускали керовані авіаційні бомби та скидали міни.

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У Ямпільській громаді пошкоджено автозаправну станцію, багатоповерховий будинок, два приватних будинки.

  • 6 листопада російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Свеська, Середино-Будська, Дружбівська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.
  • Загалом протягом дня росіяни здійснили 77 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 211 вибухів.
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