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Російський генерал-майор, який віддав наказ обстріляти музей Сковороди на Харківщині, отримав заочно підозру

Влітку підозру отримав підлеглий Кульша.

Російський генерал-майор, який віддав наказ обстріляти музей Сковороди на Харківщині, отримав заочно підозру
Підозрюваний Денис Кульш

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на російського генерал-майора Дениса Кульша, котрий наказав завдати авіаудару по Національному музею Григорія Сковороди на Харківщині.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Окупанти з винищувача Су-35С випустили по меморіальному комплексу протикорабельну ракету типу Х-35. Унаслідок ворожої атаки важкі поранення отримав охоронець музею, а сама будівля була фактично зруйнована.

За інформацєію СБУ, Кульш і його підлеглі продовжують вчиняти воєнні злочини в Україні і регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру Харківщини. Через російські обстріли є численні жертви та поранені мешканці регіону, серед яких і неповнолітні діти.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили російському окупанту про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, віддані наказу про вчинення таких дій, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

  • У липні цього року СБУ та Офіс Генпрокурора заочно оголосили підозру підлеглому Кульша – російському полковнику Івану Панченку, який безпосередньо командував ракетним ударом по музею Сковороди.
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